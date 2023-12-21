В чешской школе произошла стрельба, есть погибшие

В чешской школе произошла стрельба, есть погибшие

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаЧехия

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