В Чехии заявили, что заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию
Заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет дипломатическую миссию РФ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Яна Липавского.
«Меры не будут распространяться на дипмиссию», – указал дипломат.
Власти внесли в санкционный список предприятие «Госзагрансобственность», которое управляет принадлежащей Москве недвижимостью в республике.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Россия больше не может распоряжаться принадлежащими ей в стране объектами недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru