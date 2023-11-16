В Чехии заявили, что заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию

Заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет дипломатическую миссию РФ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Яна Липавского.

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Ондржейке

«Меры не будут распространяться на дипмиссию», – указал дипломат.

Власти внесли в санкционный список предприятие «Госзагрансобственность», которое управляет принадлежащей Москве недвижимостью в республике.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Россия больше не может распоряжаться принадлежащими ей в стране объектами недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:РоссияЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры