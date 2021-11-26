В Чехии зафиксировано рекордное число заражений COVID за сутки
26 ноября 202120:33
В Чехии зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщает Associated Press.
По данным Минздрава, в стране за сутки число заболевших увеличилось на 27,7 тысяч человек. Предыдущий максимум был зафиксирован в минувший вторник - 25,7 тысяч.
Накануне стало известно, что чешский президент Милош Земан заразился коронавирусом.
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26 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru