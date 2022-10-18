В Чехии рассказали о росте уверенности в отказе от российского газа

Чешские газохранилища заполнены на 92%, при этом топливо продолжает в них поступать вследствие теплой погоды и снижения энергопотребления на 34% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Чехии Йозефа Сикелу.

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По словам политика, в Евросоюзе крепнет уверенность в возможности благополучно пережить грядущую зиму, даже учитывая резкое сокращение поставок российского газа. Этому способствуют возросшие поставки сжиженного природного газа, в том числе, из США.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза хотят воздержаться от введения потолка цен на российский газ. В "Газпроме" выражали сомнения, что имеющихся запасов газа Европе хватит, чтобы пережить зиму, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЕвропаЧехияРоссийский Газ
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