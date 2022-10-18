В Чехии рассказали о росте уверенности в отказе от российского газа

По словам политика, в Евросоюзе крепнет уверенность в возможности благополучно пережить грядущую зиму, даже учитывая резкое сокращение поставок российского газа. Этому способствуют возросшие поставки сжиженного природного газа, в том числе, из США.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза хотят воздержаться от введения потолка цен на российский газ. В "Газпроме" выражали сомнения, что имеющихся запасов газа Европе хватит, чтобы пережить зиму, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

