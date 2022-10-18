В Чехии рассказали о росте уверенности в отказе от российского газа
Чешские газохранилища заполнены на 92%, при этом топливо продолжает в них поступать вследствие теплой погоды и снижения энергопотребления на 34% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Чехии Йозефа Сикелу.
По словам политика, в Евросоюзе крепнет уверенность в возможности благополучно пережить грядущую зиму, даже учитывая резкое сокращение поставок российского газа. Этому способствуют возросшие поставки сжиженного природного газа, в том числе, из США.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза хотят воздержаться от введения потолка цен на российский газ. В "Газпроме" выражали сомнения, что имеющихся запасов газа Европе хватит, чтобы пережить зиму, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+9 474 / сут.
Умерли
389 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+20 252 / сут.
- Присяжные в Екатеринбурге признали виновными в бандитизме экс-депутата и его сына
- Мобилизованные бизнесмены могут воспользоваться кредитными каникулами
- Кондратьев обозначил сроки восстановления повреждённого дома в Ейске
- СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету
- Хуснуллин: повреждённые пролёты Крымского моста демонтируют до конца года
- Обама призвал США и НАТО напомнить Киеву о границах дозволенного
- В Британии захотели вернуть Джонсона на пост премьер-министра
- Прокурор запросил пять лет колонии акционисту Крисевичу за инсценировку самоубийства
- СБУ обвинила в гибели самолёта «Мрия» сотрудников «Антонова»
- Греция увеличила импорт российских товаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru