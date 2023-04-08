В бундестаге уличили Шольца в обмане о поставках танков ВСУ
Правительство Германии пошло на поводу у США и производителей оружия, единолично передав Украине танки. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен, пишет Jungle Welt.
Парламентарий указала, что Берлин под давлением Вашингтона поставил Киеву танки Leopard.
«После ... США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена», — напомнила Дагделен.
Депутат отметила, что таким образом канцлер Германии Олаф Шольц ввел общественность в заблуждение, говоря о связанных поставках танков из ФРГ и США. По словам Дагделен, критики канцлера были правы, говоря, что американцы «отсидятся», пока Берлин будет снабжать Киев бронетехникой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru