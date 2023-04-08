В бундестаге уличили Шольца в обмане о поставках танков ВСУ

Правительство Германии пошло на поводу у США и производителей оружия, единолично передав Украине танки. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен, пишет Jungle Welt.

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Парламентарий указала, что Берлин под давлением Вашингтона поставил Киеву танки Leopard.

«После ... США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена», — напомнила Дагделен.

Депутат отметила, что таким образом канцлер Германии Олаф Шольц ввел общественность в заблуждение, говоря о связанных поставках танков из ФРГ и США. По словам Дагделен, критики канцлера были правы, говоря, что американцы «отсидятся», пока Берлин будет снабжать Киев бронетехникой.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТанкиУкраинаСШАГерманияШольц

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