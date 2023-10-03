В Брянской области началось разминирование после кассетного обстрела ВСУ

Он отметил, что кассетные боеприпасы опасны тем, что снаряды рассеивают более мелкие суббоеприпасы на большой площади.

Исаев назвал работы по разминированию «опасными и трудоемкими», направленными главным образом на безопасность населения.

Чиновник подчеркнул, что комиссия и оперативные службы в скором времени начнут обследование поврежденных строений и призвал местных жителей относиться к мероприятиям с пониманием.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что ПВО уничтожила украинский БПЛА над Стародубским районом региона. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

