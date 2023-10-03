В Брянской области началось разминирование после кассетного обстрела ВСУ
Специалисты начали работы по разминированию после обстрела ВСУ кассетными боеприпасами в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава районной администрации Александр Исаев.
Он отметил, что кассетные боеприпасы опасны тем, что снаряды рассеивают более мелкие суббоеприпасы на большой площади.
Исаев назвал работы по разминированию «опасными и трудоемкими», направленными главным образом на безопасность населения.
Чиновник подчеркнул, что комиссия и оперативные службы в скором времени начнут обследование поврежденных строений и призвал местных жителей относиться к мероприятиям с пониманием.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что ПВО уничтожила украинский БПЛА над Стародубским районом региона. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru