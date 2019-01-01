В британском парламенте потеряли Скрипалей

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, судя по ввсему, вывезены с территории Великобритании в другую страну, их след потерян. Об этом РИА ФАН рассказал член Палаты лордов британского парламента барон Ричард Балф. Он предположил, что Скрипалей, скорее всего, надо искать либо в США, либо в Австралии.

При этом, видный член консервативной партии и пожизненный пэр признал, что не обладает твердыми доказательствами свое версии. В то же время, он обратил внимание на то, что британские СМИ уже практически перестали поднимать тему происшествия в Солсбери, при том, что раньше вокруг неё была организована «мощнейшая шумиха».

Ранее известный британский журналист Грэм Филлипс, который организовал собственное расследование истории покушения на бывшего офицера ГРУ, заявил ФАН, что всё это — явная постановка и провокация, организованная британскими спецслужбами для дискредитации России.

По официальной версии Лондона, 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в сквере в городе Солсбери. Они якобы были отравлены неким нервно-паралитическим веществом. Позднее стало известно, что оба живы.

