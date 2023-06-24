В Британии созвали экстренное совещание по безопасности

Премьер Британии Риши Сунак созвал экстренное совещание по безопасности COBRA в связи с событиями в России. Об этом сообщает издание The Sun.

«Ошеломляющий крах»: Американские СМИ пророчат Пригожину проблемы

Сунак заявил, что следит за происходящим и хочет обсудить ситуацию с ЧВК «Вагнер» со своими союзниками.

Ранее днем сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон также следит за ситуацией в РФ.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Youtube / STV News
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"БезопасностьВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры