В Британии созвали экстренное совещание по безопасности
24 июня 202315:47
Премьер Британии Риши Сунак созвал экстренное совещание по безопасности COBRA в связи с событиями в России. Об этом сообщает издание The Sun.
Сунак заявил, что следит за происходящим и хочет обсудить ситуацию с ЧВК «Вагнер» со своими союзниками.
Ранее днем сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон также следит за ситуацией в РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru