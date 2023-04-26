В Британии призвали объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Депутаты парламента Великобритании выступили с призывом объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, передает ТАСС.
По мнению парламентариев, ЧВК играет «деструктивную» роль в событиях в Судане, области Дарфур и регионе Сахель.
В Лондоне заявили, что «Вагнер» принимал участие в подготовке суданских военных. Перед военным переворотом в октябре 2021 года группа якобы способствовала распространению дезинформации, утверждают депутаты.
Парламент Литвы 14 марта единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией, передает «Радиоточка НСН».
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