В Британии призвали избегать эскалации после инцидента с российским Су-27
Великобритании следует избегать эскалации напряжения с Россией после запуска ракеты истребителем Су-27 вблизи британских Военно-воздушных сил. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на депутата от Лейбористской партии Люка Полларда.
По словам парламентария, инцидент с самолетом «внушает опасения» и «служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов».
В то же время Поллард отметил, что Лондон не должен отказываться от совместной поддержки Украины, сообщает РЕН ТВ.
Ранее в британском Минобороны заявили, что 29 сентября российский Су-27 выпустил ракету вблизи самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint. После инцидента самолетам британских ВВС пришлось прервать патрулирование над Черным морем. Лондон утверждает, что Минобороны России объяснило произошедшее «техническим сбоем» на борту истребителя, пишет Газета.ру. Позже Британия решила возобновить патрулирование в сопровождении своих истребителей.
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