В Британии посмеялись над российским фотошопом
Британский таблоид The Sun представил подборку чересчур отредактированных фотографий молодоженов из России в статье, озаглавленной «Московские дураки: Эти до смешного отредактированные кадры с российских свадеб надо было оставить экспертам».
«Чересчур и режет глаз – только что поженившиеся российские пары делают все возможное, редактируя свои причудливые свадебные фотографии», — цитирует спецкор НСН британскую газету.
Среди заинтересовавших британских журналистов кадров можно увидеть фото, на котором молодожены будто бы сидят на огромных ботинках, или фото, где невеста якобы стреляет из старинной пушки в новоиспеченного супруга множеством сердечек.
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