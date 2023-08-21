В Британии медсестру приговорили к 14 пожизненным срокам за убийства младенцев

Суд установил, что Летби совершала преступления в 2015-2016 годах. Женщина использовала инъекции воздуха в кровь и избыточное кормление молоком.

Медсестра фальсифицировала медицинские записи и вносила в них недостоверную информацию об ухудшении здоровья новорожденных. Доказано семь убийств и семь покушений на убийство, пишет «Газета.Ru».

Управление МВД России по Москве в понедельник сообщило, что ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, воткнутый в сиденье в машине каршеринга, передает «Радиоточка НСН».

