В Британии медсестру приговорили к 14 пожизненным срокам за убийства младенцев

Королевский суд Манчестера приговорил медсестру больницы в Честере Люси Летби к 14 пожизненным срокам за убийство семи младенцев.

В московском ТЦ найдено тело младенца

Суд установил, что Летби совершала преступления в 2015-2016 годах. Женщина использовала инъекции воздуха в кровь и избыточное кормление молоком.

Медсестра фальсифицировала медицинские записи и вносила в них недостоверную информацию об ухудшении здоровья новорожденных. Доказано семь убийств и семь покушений на убийство, пишет «Газета.Ru».

Управление МВД России по Москве в понедельник сообщило, что ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, воткнутый в сиденье в машине каршеринга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Phil Noble / Reuters
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