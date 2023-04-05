В Бразилии мужчина напал на детский сад

На юге Бразилии мужчина напал на детский сад, погибли четверо детей, сообщают местные СМИ.

В Лиссабоне мужчина при нападении на мусульманский религиозный центр убил двух человек

Как сообщает портал G1, инцидент произошел в городе Блуменау, штат Санта-Катарина. По предварительной информации, четыре ребенка погибли, еще четверо получили ранения.

25-летний мужчина вошел в частный детский сад с мачете, атаковал детей, после чего сдался сотрудникам полиции.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:НападениеБразилия

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