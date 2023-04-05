В Бразилии мужчина напал на детский сад
5 апреля 202317:28
На юге Бразилии мужчина напал на детский сад, погибли четверо детей, сообщают местные СМИ.
Как сообщает портал G1, инцидент произошел в городе Блуменау, штат Санта-Катарина. По предварительной информации, четыре ребенка погибли, еще четверо получили ранения.
25-летний мужчина вошел в частный детский сад с мачете, атаковал детей, после чего сдался сотрудникам полиции.
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru