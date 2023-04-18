В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода

Ранее Словакия, Венгрия и Польша запретили ввоз сельхозпродукции Украины растительного и животного происхождения. В Будапеште заявили, что их решение вызвано заботой о местных фермерах, так как из-за низкой цены на украинские товары большая часть отечественной продукции остается невостребованной.

Президент российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с «Радиоточкой НСН», допустил, что Болгария и Румыния тоже могут запретить ввоз украинского зерна. Позже стало известно, что румынские социал-демократы предложат правящей коалиции приостановить импорт зерна и других товаров из Украины.

