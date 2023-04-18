В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода
Болгарская социалистическая партия внесла в Народное собрание законопроект о запрете на импорт украинской сельхозпродукции на полгода, сообщило Болгарское национальное радио.
«Мы требуем, чтобы это было одним из первых решений парламента», - заявила лидер партии Корнелия Нинова.
По ее словам, в данной ситуации необходимо защищать национальные интересы, сельское хозяйство и производство Болгарии.
Ранее Словакия, Венгрия и Польша запретили ввоз сельхозпродукции Украины растительного и животного происхождения. В Будапеште заявили, что их решение вызвано заботой о местных фермерах, так как из-за низкой цены на украинские товары большая часть отечественной продукции остается невостребованной.
Президент российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с «Радиоточкой НСН», допустил, что Болгария и Румыния тоже могут запретить ввоз украинского зерна. Позже стало известно, что румынские социал-демократы предложат правящей коалиции приостановить импорт зерна и других товаров из Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru