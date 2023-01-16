В Берлине прошел митинг против антироссийской политики Запада
Массовая акция против антироссийской политики Запада прошла в Берлине. Об этом пишет Welt.
По данным немецкого издания, на улицы города вышли несколько тысяч человек. Немцы провели традиционный марш памяти лидеров социалистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта, участники шествия также скандировали лозунги в поддержку России, отмечает РИА ФАН.
«Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и подобные», — пишет Welt.
Кроме того, некоторые участники акции развернули флаг Донецкой народной республики, указывает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- Новак: Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 28%
- Мобилизованных российских бизнесменов освободили от статистической отчетности
- В Берлине прошел митинг против антироссийской политики Запада
- Мобилизованным и контрактникам засчитают двойной стаж за участие в спецоперации
- Экс-депутаты рады Кива рассказал о планах Зеленского ликвидировать Залужного
- Движение по Босфору закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
- МАГАТЭ анонсировало расширение присутствия на Украине
- СМИ: На пост министра обороны ФРГ рассматриваются несколько кандидатов
- Генерал Милли: США будут готовить украинских военных для крупного наступления
- Россия и Белоруссия начали совместные летно-тактические учения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru