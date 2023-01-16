В Берлине прошел митинг против антироссийской политики Запада

По данным немецкого издания, на улицы города вышли несколько тысяч человек. Немцы провели традиционный марш памяти лидеров социалистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта, участники шествия также скандировали лозунги в поддержку России, отмечает РИА ФАН.

«Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и подобные», — пишет Welt.

Кроме того, некоторые участники акции развернули флаг Донецкой народной республики, указывает «Свободная пресса».

