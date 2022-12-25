В Белоруссии заявили о дефляции в стране
В Белоруссии третий месяц подряд фиксируется дефляция в стране, сообщает «БелТА» со ссылкой на премьер-министра Романа Головченко.
«Хотя до этого годовой уровень был 17 процентов, думаю, мы выйдем на 12-13 процентов по итогам года», — сказал он. Глава кабмина также заявил об отсутствии внутренних проинфляционных факторов, потому что макроэкономика и валютный рынок сбалансированы, а «курс белорусского рубля в течение года укреплялся по отношению к корзине валют».
Ранее Центробанк России заявил о возвращении инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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