В Белоруссии заявили о дефляции в стране

В Белоруссии третий месяц подряд фиксируется дефляция в стране, сообщает «БелТА» со ссылкой на премьер-министра Романа Головченко.

«Хотя до этого годовой уровень был 17 процентов, думаю, мы выйдем на 12-13 процентов по итогам года», — сказал он. Глава кабмина также заявил об отсутствии внутренних проинфляционных факторов, потому что макроэкономика и валютный рынок сбалансированы, а «курс белорусского рубля в течение года укреплялся по отношению к корзине валют».

Ранее Центробанк России заявил о возвращении инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

