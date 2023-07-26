В Белоруссии заявили, что республика присоединится к БРИКС в 2024 году
26 июля 202300:02
Белоруссия может войти в БРИКС в 2024 году, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата белорусской палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича.
По его словам, у республики для присоединения есть все. Парламентарий указал на честную политику Минска. Кроме того, Белоруссия является «ключевой страной» между Западом и Востоком в экономическом плане.
Ранее в ЮАР заявили, что БРИКС может расшириться до 50 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru