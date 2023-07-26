В Белоруссии заявили, что республика присоединится к БРИКС в 2024 году

По его словам, у республики для присоединения есть все. Парламентарий указал на честную политику Минска. Кроме того, Белоруссия является «ключевой страной» между Западом и Востоком в экономическом плане.

Ранее в ЮАР заявили, что БРИКС может расшириться до 50 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

