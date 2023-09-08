В Белоруссии запретили ездить в лес

На территорию леса запрещено заезжать на автомобиле, за исключением транспортных средств юридических лиц, осуществляющих лесную деятельность, и профильных органов. Также там нельзя проводить не связанные с ведением лесного хозяйства работы.

Отмечается, что в шести районах страны действует полный запрет на посещение леса - гражданам запрещен вход на его территорию. Меры введены в связи с пожароопасностью лесов.

Ранее отдыхающие в Домбае туристы рассказали о запахе гари из-за природных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

