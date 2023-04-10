В Белоруссии предложили вернуть призыв студентов в армию

Вольфович поинтересовался мнением ректоров учебных заведений. Он назвал положительной существовавшую ранее практику призыва учащихся вузов в армию.

Госсекретарь Совбеза считает, что на военных кафедрах можно уменьшить количество часов.

«Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него и девушки будут по-другому смотреть», - заявил Вольфович.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике нужны гарантии безопасности от Москвы. По его словам, он обсуждал вопрос с российским лидером Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

