В Белоруссии предложили вернуть призыв студентов в армию

Госсекретарь Совбеза Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович выступил с инициативой вновь призывать студентов в вооруженные силы, сообщает БЕЛТА.

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Вольфович поинтересовался мнением ректоров учебных заведений. Он назвал положительной существовавшую ранее практику призыва учащихся вузов в армию.

Госсекретарь Совбеза считает, что на военных кафедрах можно уменьшить количество часов.

«Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него и девушки будут по-другому смотреть», - заявил Вольфович.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике нужны гарантии безопасности от Москвы. По его словам, он обсуждал вопрос с российским лидером Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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