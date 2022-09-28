В Белоруссии началась внезапная проверка войск ПВО

В Белоруссии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войск ПВО. Как сообщила пресс-служба Минобороны страны, проверка также касается одной из войсковых частей ВВС.

Как пишет ТАСС, в военном ведомстве подчеркнули, что внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности 50-й смешанной авиабазы и войск ПВО началась в соответствии с планом и продлится в течение месяца. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовиться к проверке воинских частей и соединений. Глава государства заявил, что ситуация вокруг республики складывается небезопасная.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПроверкиПВОУченияБелоруссия
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