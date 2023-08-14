В Белоруссии ликвидировали одну из старейших оппозиционных партий БНФ
14 августа 202316:36
В Белоруссии ликвидировали одну из старейших в стране оппозиционных партий - БНФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.
Партия была ликвидирована соответствующим решением судебной инстанции 14 августа. Политсила была создана в августе 1993 года. Ее лидер Григорий Костунев был приговорен к десяти годами тюрьмы по делу о заговоре с целью государственного переворота.
15 июня суд рассмотрит иск минюста о ликвидации еще одной оппозиционной партии - Объединенной гражданской партии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru