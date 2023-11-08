В Белом доме заявили, что Вашингтон может изменить расстановку сил в Европе
8 ноября 202305:32
Соединенные Штаты могут изменить расстановку своих сил для выполнения гарантий перед союзниками по Североатлантическому альянсу после приостановки американскими властями выполнения обязательств по ДОВСЕ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
По его словам, Вашингтон сделает необходимое, чтобы соблюсти обязательства перед своими союзниками, в рамках пятой статьи НАТО.
Ранее стало известно, что США приостановят участие в ДОВСЕ из-за выхода РФ из договора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru