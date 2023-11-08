В Белом доме заявили, что Вашингтон может изменить расстановку сил в Европе

Соединенные Штаты могут изменить расстановку своих сил для выполнения гарантий перед союзниками по Североатлантическому альянсу после приостановки американскими властями выполнения обязательств по ДОВСЕ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.