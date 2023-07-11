В Белом доме заявили, что поставка кассетных боеприпасов Украине не угрожает единству НАТО

Как отметил помощник американского президента, никто из лидеров стран Североатлантического альянса не говорил, что решение о поставке снарядов угрожает единству блока.

«Существует широкая мера понимания, почему Соединенные Штаты приняли это решение», — указал Салливан.

Вместе с тем советник сообщил, что многие страны не поддержали бы поставку такого вооружения из-за правовых обязательств, пишет RT.

Ранее США сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи предоставят Киеву кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира.

