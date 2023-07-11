В Белом доме заявили, что поставка кассетных боеприпасов Украине не угрожает единству НАТО

Поставка кассетных боеприпасов Украине не представляет угрозы для единства НАТО. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Жертвы без обязательств»: Кассетные боеприпасы повысят шансы контрнаступления ВСУ

Как отметил помощник американского президента, никто из лидеров стран Североатлантического альянса не говорил, что решение о поставке снарядов угрожает единству блока.

«Существует широкая мера понимания, почему Соединенные Штаты приняли это решение», — указал Салливан.

Вместе с тем советник сообщил, что многие страны не поддержали бы поставку такого вооружения из-за правовых обязательств, пишет RT.

Ранее США сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи предоставят Киеву кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВооружениеНАТОУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры