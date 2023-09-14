В Белом доме заявили, что не видят вариантов завершения украинского конфликта на приемлемых условиях

В настоящее время Вашингтон не видит вариантов завершения конфликта вокруг Украины на приемлемых для себя условиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

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По его словам, этого не случится прямо сейчас. Отмечается, что приемлемыми условиями для американских властей являются вывод российской армии с Украины, уважение суверенитета этой страны успешный «возврат» Киевом территорий.

Ранее стало известно, что после окончания конфликта вокруг Украины в стране может начаться гражданская война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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