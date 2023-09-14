В Белом доме заявили, что не видят вариантов завершения украинского конфликта на приемлемых условиях
В настоящее время Вашингтон не видит вариантов завершения конфликта вокруг Украины на приемлемых для себя условиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.
По его словам, этого не случится прямо сейчас. Отмечается, что приемлемыми условиями для американских властей являются вывод российской армии с Украины, уважение суверенитета этой страны успешный «возврат» Киевом территорий.
Ранее стало известно, что после окончания конфликта вокруг Украины в стране может начаться гражданская война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуда: Речи о принятии Украины в НАТО быть не может
- В Белом доме заявили, что не видят вариантов завершения украинского конфликта на приемлемых условиях
- На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
- Украинский политолог Дацюк: В стране может начаться гражданская война
- Российский боец под Авдеевкой закрыл собой сослуживцев от гранаты
- Венгрия приветствовала слова Путина о вводе войск СССР
- Экс-разведчик Риттер: армия РФ способна дойти до Одессы
- Автомобиль с туристами перевернулся в Сочи
- Министр обороны ФРГ: Перспектив переговоров между Россией и Украиной нет
- Минобороны РФ: над Брянской областью пресекли новую атаку беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru