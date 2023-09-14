В Белом доме заявили, что не видят вариантов завершения украинского конфликта на приемлемых условиях

По его словам, этого не случится прямо сейчас. Отмечается, что приемлемыми условиями для американских властей являются вывод российской армии с Украины, уважение суверенитета этой страны успешный «возврат» Киевом территорий.

Ранее стало известно, что после окончания конфликта вокруг Украины в стране может начаться гражданская война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

