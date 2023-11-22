В Австрии на торги выставили замок XII века

По данным издания, замок вместе с поместьем площадью 15 тысячах квадратных метров оценили в $13 миллионов.

Как отмечается, старинное здание возведено в 1130 году и имеет 50 комнат. В нём произведено два крупных ремонта – в XV и XVII веках. Среди других известных постояльцев значатся Наполеон Бонапарт, Папа Пий VI и император Франц Стефан Лотарингский.

Торги организует дом Sotheby’s. Ставки начнут принимать онлайн с 1 декабря.

Ранее самый большой голубой бриллиант продали за $44 миллиона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

