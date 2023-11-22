В Австрии на торги выставили замок XII века
В Австрии на торги выставили замок в городе Земмеринг, где провел последние годы жизни композитор Вольфганг Амадей Моцарт, сообщил New York Post.
По данным издания, замок вместе с поместьем площадью 15 тысячах квадратных метров оценили в $13 миллионов.
Как отмечается, старинное здание возведено в 1130 году и имеет 50 комнат. В нём произведено два крупных ремонта – в XV и XVII веках. Среди других известных постояльцев значатся Наполеон Бонапарт, Папа Пий VI и император Франц Стефан Лотарингский.
Торги организует дом Sotheby’s. Ставки начнут принимать онлайн с 1 декабря.
Ранее самый большой голубой бриллиант продали за $44 миллиона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФБР начало расследование взрыва на границе США и Канады
- В Москве задержан бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский
- СМИ: Прокурор потребовал шесть лет колонии для подростка за попытки поджечь военкоматы
- Критик назвал «неадекватной» стоимость выступления сына Михаила Круга
- Орбан призвал ЕС поменять стратегию из-за неудач Украины на фронте
- В Австрии на торги выставили замок XII века
- Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии
- Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизтоплива
- В Госдуме назвали блокировку YouTube сложно реализуемой
- Кабмин Финляндии подтвердил закрытие почти всех КПП на границе с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru