В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога
16 октября 202314:20
На юге Израиля в городе Ашкелон прозвучали сирены воздушной тревоги, говорится в сообщении ЦАХАЛ в своем официальном Telegram-канале.
Ашкелон является приграничной с сектором Газа территорией. Он находится примерно в 60 километрах от Тель-Авива, его население превышает 140 тысяч человек.
Накануне Минздрав Палестины заявил о 2,4 тысячи погибших в секторе Газа в результате обстрела израильтян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru