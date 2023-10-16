В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога

На юге Израиля в городе Ашкелон прозвучали сирены воздушной тревоги, говорится в сообщении ЦАХАЛ в своем официальном Telegram-канале.

Ударная «Хезболла». Ливанское движение может сыграть решающую роль в конфликте в секторе Газа

Ашкелон является приграничной с сектором Газа территорией. Он находится примерно в 60 километрах от Тель-Авива, его население превышает 140 тысяч человек.

Накануне Минздрав Палестины заявил о 2,4 тысячи погибших в секторе Газа в результате обстрела израильтян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаХамасИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры