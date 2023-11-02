В Армении задержали планировавшую захват госзданий группировку
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении объявила о задержании членов террористической группировки, планировавших захват государственных зданий, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, задержанные готовились в течение 2023 года «осуществить взрыв и иное общественно опасное деяние». Также в планы группировки входил захват и удержание зданий с целью «воспрепятствовать деятельности органов государственной власти».
Как говорится в материалах следствия, изъятые в ходе обысков документы позволили установить, что террористическая операция получила название «Северный листопад». Для успешного проведения противоправных действий и вовлечения более широких масс группировка планировала создать украинские и молдавские Telegram-каналы с названием «Восстание национального спасения».
Ранее принадлежащая семье премьер-министра Армении Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» заявила о попытке похищения сына политика Ашота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru