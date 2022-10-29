В Армении объявили о начале работы миссии ЕС на границе с Азербайджаном
Гражданская наблюдательная миссия Евросоюза на границе Армении и Азербайджана начала свою работу. Об этом заявил губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян.
«Она [миссия] уже началась, мы с ее членами посетили участки на границе», — цитирует Саркисяна ТАСС.
Губернатор подчеркнул, что более детальную информацию предоставит Минобороны Армении.
Кроме того, Саркисян сообщил, что более 80% граждан, временно переселенных из-за военных действий на армяно-азербайджанской границе, вернулись в свои дома.
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