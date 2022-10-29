В Армении объявили о начале работы миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Гражданская наблюдательная миссия Евросоюза на границе Армении и Азербайджана начала свою работу. Об этом заявил губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян.

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«Она [миссия] уже началась, мы с ее членами посетили участки на границе», — цитирует Саркисяна ТАСС.

Губернатор подчеркнул, что более детальную информацию предоставит Минобороны Армении.

Кроме того, Саркисян сообщил, что более 80% граждан, временно переселенных из-за военных действий на армяно-азербайджанской границе, вернулись в свои дома.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:ЕвросоюзАзербайджанАрмения
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