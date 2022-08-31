В Аргентине закрыли на карантин частную больницу из-за пневмонии неизвестного происхождения
31 августа 202220:21
Частная больница в провинции Тукуман (Аргентина) была закрыта на карантин в связи со случаями острой пневмонии неизвестного происхождения. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что на данный момент речь идет о шести заболевших.
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31 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru