В Аргентине закрыли на карантин частную больницу из-за пневмонии неизвестного происхождения

Частная больница в провинции Тукуман (Аргентина) была закрыта на карантин в связи со случаями острой пневмонии неизвестного происхождения. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на данный момент речь идет о шести заболевших.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:АргентинаБольница
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