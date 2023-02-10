В Аргентине объяснили, из-за чего не пустили шестерых беременных россиянок
Миграционная служба Аргентины не пустила в страну шестерых беременных россиянок, так как они обозначили ложную цель визита. Об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на заявление главы ведомства Флоренсии Кариньяно.
Она отметила, что в стране есть порядок действий на тот случай, если есть подозрения о ложных туристах. Кариньяно указала, что у женщин не было обратного билета и они не смогли объяснить, куда они «поедут как туристы».
«Находятся на 33-й неделе беременности, сложновато быть туристом в таких условиях», — отметила она.
Ранее РИА Новости со ссылкой на главу консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгия Полина сообщило, что вопрос о запрете на въезд в Аргентину трем беременным россиянкам должен решиться в ближайшее время в суде, отмечает НСН.
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