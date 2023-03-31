В аптеках Киева возник ажиотаж из-за «Корвалола»

Ажиотаж возник из-за новых правил продажи лекарств. С 1 апреля их будут отпускать только по электронному рецепту.

В список попал «Корвалол». Люди стоят за лекарством в больших очередях.

Полиция Московской области раскрыла сеть по продаже сильнодействующих препаратов через псевдоаптеки, сообщила 15 марта официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержано восемь человек, пишет НСН.

