В аптеках Киева возник ажиотаж из-за «Корвалола»
31 марта 202320:16
В аптеках украинской столицы наблюдаются большие очереди. Об этом сообщают местные СМИ.
Ажиотаж возник из-за новых правил продажи лекарств. С 1 апреля их будут отпускать только по электронному рецепту.
В список попал «Корвалол». Люди стоят за лекарством в больших очередях.
Полиция Московской области раскрыла сеть по продаже сильнодействующих препаратов через псевдоаптеки, сообщила 15 марта официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержано восемь человек, пишет НСН.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru