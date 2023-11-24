В американском штате Нью-Джерси приостановили исполнение закона о российских санкциях
Власти штата Нью-Джерси в США прекратили применение введенного закона об ограничительных мерах, сообщает Politico.
Это произошло после того, как одна из компаний выиграла дело о временном запретительном судебном приказе. Против японской компании Kyocera власти штата ввели ограничения из-за наличия у нее российских дочерних компаний.
Суд признал недействительными претензии, так как действия властей противоречат конституции США.
Ранее стало известно, что Словакия не поддержит новые антироссийские санкции Европейского союза, если они будут касаться ядерного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru