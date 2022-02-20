В американской Флориде упал вертолёт

Вертолёт упал в воду недалеко от пляжа в американском Майами-Бич, штат Флорида, сообщает RT со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Вертолет Utair совершил аварийную посадку на Ямале

«Полиция получила сообщение о падении вертолёта в океан», — говорится в сообщении полиции. На борту вертолета находились два человека. Они остались живы и госпитализированы.

Напомним, один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 Минобороны в Ульяновской области.

Двое других пострадавших с помощью вертолета доставлены в больницу.

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