В американской Флориде упал вертолёт
Вертолёт упал в воду недалеко от пляжа в американском Майами-Бич, штат Флорида, сообщает RT со ссылкой на местные правоохранительные органы.
«Полиция получила сообщение о падении вертолёта в океан», — говорится в сообщении полиции. На борту вертолета находились два человека. Они остались живы и госпитализированы.
Напомним, один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 Минобороны в Ульяновской области.
Двое других пострадавших с помощью вертолета доставлены в больницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru