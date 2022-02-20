В американской Флориде упал вертолёт

«Полиция получила сообщение о падении вертолёта в океан», — говорится в сообщении полиции. На борту вертолета находились два человека. Они остались живы и госпитализированы.

Напомним, один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 Минобороны в Ульяновской области.

Двое других пострадавших с помощью вертолета доставлены в больницу.

