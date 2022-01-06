В Алма-Аты опровергли нападение на городской водоканал

Информация о взрыве водоканала в Алма-Аты не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что протестующе напали на городской водоканал.

В администрации Алма-Аты заверили жителей, что все объекты водоснабжения работают бесперебойно и их отключение не планируется.

Представитель администрации также подчеркнула, что нападений на водоканал не было.

4 и 5 декабря в Алма-Ате произошли столкновения силовиков с протестующими. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. Во время стрельбы был ранен журналист казахстанского СМИ. Сейчас пострадавшего доставили в больницу.

