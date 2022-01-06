В Алма-Аты опровергли нападение на городской водоканал
Информация о взрыве водоканала в Алма-Аты не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что протестующе напали на городской водоканал.
В администрации Алма-Аты заверили жителей, что все объекты водоснабжения работают бесперебойно и их отключение не планируется.
Представитель администрации также подчеркнула, что нападений на водоканал не было.
4 и 5 декабря в Алма-Ате произошли столкновения силовиков с протестующими. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. Во время стрельбы был ранен журналист казахстанского СМИ. Сейчас пострадавшего доставили в больницу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 316 / сут.
Умерли
314 тыс.+802 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 949 / сут.
- Продавцов газа в Казахстане уличили в ценовом сговоре
- МВД Казахстана сообщило о взятии контроля над зданиями госорганов в Алма-Ате
- В ООН назвали главную миссию ОДКБ в Казахстане
- В Алма-Аты опровергли нападение на городской водоканал
- Число погибших сотрудников правоохранительных органов в Казахстане выросло до 18
- Телеканал «Россия» признан самым популярным у россиян
- В России зафиксировали первые «незавозные» случаи омикрон-штамма
- МВД Казахстана предупредило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие
- Журналист ранен в казахстанской Алма-Ате
- Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru