В Алма-Ате задержаны десятки боевиков и мародеров
Более 70 боевиков и 30 мародеров задержаны в Алма-Ате. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Агентство приводит официальную информацию департамента полиции.
«В Алматы задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и более 30 мародеров», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате вооруженные протестующие захватили ряд административных зданий и аэропорт. Кроме того, демонстранты атаковали офисы телеканалов: в частности, разгромили помещение корпункта канала «Мир 24» и подожгли здание отделения канала «Казахстан», пишет RT. В городе проводится антитеррористическая операция.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- СМИ: В Канаде зафиксировали вспышку неизвестного неврологического заболевания
- Токаев дал приказ силовикам открывать огонь на поражение по террористам
- Умер бывший глава Генштаба Анатолий Квашнин
- Экономист отрезвил: Роста зарплат и пенсий в России не будет
- Миротворцы и силовики взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
- В России подтвердили еще 16 735 случаев COVID-19
- В Алма-Ате задержаны десятки боевиков и мародеров
- Северная Корея не будет участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине
- Претензии – спецслужбам. Ветеран «Альфы» раскритиковал службы безопасности в Казахстане
- Командующий ВДВ Сердюков назначен руководителем миротворческих сил ОДКБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru