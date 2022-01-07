В Алма-Ате задержаны десятки боевиков и мародеров

Более 70 боевиков и 30 мародеров задержаны в Алма-Ате. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

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Агентство приводит официальную информацию департамента полиции.

«В Алматы задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и более 30 мародеров», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате вооруженные протестующие захватили ряд административных зданий и аэропорт. Кроме того, демонстранты атаковали офисы телеканалов: в частности, разгромили помещение корпункта канала «Мир 24» и подожгли здание отделения канала «Казахстан», пишет RT. В городе проводится антитеррористическая операция.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеПротестыКазахстан
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