В Алма-Ате задержаны десятки боевиков и мародеров

Агентство приводит официальную информацию департамента полиции.

«В Алматы задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и более 30 мародеров», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате вооруженные протестующие захватили ряд административных зданий и аэропорт. Кроме того, демонстранты атаковали офисы телеканалов: в частности, разгромили помещение корпункта канала «Мир 24» и подожгли здание отделения канала «Казахстан», пишет RT. В городе проводится антитеррористическая операция.

