В Алма-Ате перекрыли ряд улиц для проведения антитеррористической операции

Дорожное движение на некоторых участках улиц Алма-Аты в среду временно перекроют из-за проведения антитеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.

Правоохранители попросили граждан с понимаем отнестись к временным мерам и заблаговременно скорректировать маршрут передвижения.

Госсекретарь Казахстана: в беспорядках виновата экстремистская организация

Накануне пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали объявил, что режим чрезвычайного положения на всей территории страны прекратится 19 января, передает RT. По его словам, страна возвращается к нормальной жизни. В стране отменен комендантский час и прочие ранее введенные из-за режима ЧП ограничения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны России / кадр с видео
ТЕГИ:ТеррористыКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры