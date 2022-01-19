В Алма-Ате перекрыли ряд улиц для проведения антитеррористической операции
Дорожное движение на некоторых участках улиц Алма-Аты в среду временно перекроют из-за проведения антитеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.
Правоохранители попросили граждан с понимаем отнестись к временным мерам и заблаговременно скорректировать маршрут передвижения.
Накануне пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали объявил, что режим чрезвычайного положения на всей территории страны прекратится 19 января, передает RT. По его словам, страна возвращается к нормальной жизни. В стране отменен комендантский час и прочие ранее введенные из-за режима ЧП ограничения.
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