В аэропорту Каира два Ил-76 готовы эвакуировать россиян из сектора Газа

Пара специальных бортов из России уже перебазировались в аэропорт столицы Египта с целью эвакуации граждан России из сектора Газа. Об этом сообщили ТАСС в администрации воздушной гавани Каира.

Эти же самолеты 5 ноября доставили в Египет гуманитарную помощь для населения Газы. Ранее граждане России подтвердила агентству, что готовятся к эвакуации из палестинского анклава через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом.

Всего сектор готовы покинуть более 500 граждан РФ. Пограничная служба Газы сегодня распространила список из почти 600 имён иностранцев или лиц с двойным гражданством, которым разрешат покинуть анклав. В списке, в частности, значатся 85 россиян, большинство из которых также имеют гражданство Палестины.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель КПП «Рафах» подтвердил скорую эвакуацию граждан РФ.

