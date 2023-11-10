В аэропорту Каира два Ил-76 готовы эвакуировать россиян из сектора Газа
Пара специальных бортов из России уже перебазировались в аэропорт столицы Египта с целью эвакуации граждан России из сектора Газа. Об этом сообщили ТАСС в администрации воздушной гавани Каира.
Эти же самолеты 5 ноября доставили в Египет гуманитарную помощь для населения Газы. Ранее граждане России подтвердила агентству, что готовятся к эвакуации из палестинского анклава через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом.
Всего сектор готовы покинуть более 500 граждан РФ. Пограничная служба Газы сегодня распространила список из почти 600 имён иностранцев или лиц с двойным гражданством, которым разрешат покинуть анклав. В списке, в частности, значатся 85 россиян, большинство из которых также имеют гражданство Палестины.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель КПП «Рафах» подтвердил скорую эвакуацию граждан РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru