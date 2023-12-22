В администрации США отказались обсуждать использование замороженных активов России
Вашингтон считает преждевременным рассуждать о возможности использования замороженных суверенных активов России для помощи Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.
«Пока слишком рано говорить», — заявил он. Как отметил чиновник, в настоящее время администрация США ждет одобрения запроса президента Джо Байдена по поводу выделения дополнительных средств Украине.
Ранее стало известно, что администрация президента начала срочные переговоры с союзниками об использовании заблокированных активов России для помощи Украине. США оказывают давление на Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию и Канаду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru