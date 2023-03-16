В 250 километрах от Стамбула произошло землетрясение
В турецком городе Болу, расположенном в 250 километрах от Стамбула, произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщили местные сейсмологи.
Толчки были зафиксированы в 13:55 по московскому времени, после которых последовали не менее двух афтершоков. Очаг залегал на глубине около 10 километров.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее турецкая газета Hürriyet написала, что возможное землетрясение в Стамбуле может стать более разрушительным, чем катастрофа на юго-востоке Турции, и повлечь сокрушительные социально-экономические последствия.
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