В 250 километрах от Стамбула произошло землетрясение

Толчки были зафиксированы в 13:55 по московскому времени, после которых последовали не менее двух афтершоков. Очаг залегал на глубине около 10 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее турецкая газета Hürriyet написала, что возможное землетрясение в Стамбуле может стать более разрушительным, чем катастрофа на юго-востоке Турции, и повлечь сокрушительные социально-экономические последствия.