В 250 километрах от Стамбула произошло землетрясение

В турецком городе Болу, расположенном в 250 километрах от Стамбула, произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщили местные сейсмологи.

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч человек

Толчки были зафиксированы в 13:55 по московскому времени, после которых последовали не менее двух афтершоков. Очаг залегал на глубине около 10 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее турецкая газета Hürriyet написала, что возможное землетрясение в Стамбуле может стать более разрушительным, чем катастрофа на юго-востоке Турции, и повлечь сокрушительные социально-экономические последствия.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ТурцияЗемлетрясение
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