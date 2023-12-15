Южная Корея выразила протест России и КНР из-за пролета самолетов

Минобороны Южной Кореи выразило России и КНР протест из-за того, что военные самолеты этих стран вошли в установленную Сеулом опознавательную зону ПВО. Об этом говорится на сайте военного ведомства.

В сообщении отмечается, что южнокорейское министерство сожалеет, что воздушные суда вошли в эту зону без предупреждения. В Сеуле призвали принять меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.