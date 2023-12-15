Южная Корея выразила протест России и КНР из-за пролета самолетов

Минобороны Южной Кореи выразило России и КНР протест из-за того, что военные самолеты этих стран вошли в установленную Сеулом опознавательную зону ПВО. Об этом говорится на сайте военного ведомства.

В сообщении отмечается, что южнокорейское министерство сожалеет, что воздушные суда вошли в эту зону без предупреждения. В Сеуле призвали принять меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

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В четверг, 14 декабря, Комитет начальников штабов ВС Республики Корея заявил, что четыре российских и два китайских самолета вошли в опознавательную зону ПВО. В ответ Сеул поднял свою авиацию.

Россия считает, что опознавательная зона ПВО установлена Сеулом в одностороннем порядке и «не создает правовых обязательств» для других государств.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Минобороны РФЮжная Корея

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