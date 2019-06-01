Украинцев назвали сексуальными

Портал Big Seven Travel назвал украинцев самой сексуальной нацией в мире. Выводы сделаны на основе исследования ответов около 1,5 млн пользователей. Россияне в рейтинге на 33 месте из 50. уточняет Газета.ru.

Критерии оценки сексуальности представителей разных наций не уточнялись. Участники опроса отвечали, как считали нужным. В результате личных предпочтений пользователей глобального аналитического портала для туристов представители Украины оказались на первом месте, а россияне заняли непривычно низкую позицию. Организаторы опроса объяснили 33 место граждан России в рейтинге сексуальности нестабильной политической обстановкой.

Ранее врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН дал рекомендации по сексуальному просвещению подростков в России.

