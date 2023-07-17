Украинского морпеха будут судить за расстрел жителей Мариуполя
Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Бензы. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.
Отмечается, что военный приказал расстрелять восемь жителей Мариуполя. Его обвиняют в убийстве, покушении на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти, а также применении запрещенных методов и средств ведения войны.
Следствие полагает, что в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года Бенза отдавал своим подчиненным Тарану и Яну Данилову незаконные приказы, согласно которым они расстреляли жителей Мариуполя. В результате обстрела пятеро мужчин и две женщины погибли, одна женщина выжила.
Обвиняемый предстанет перед Верховным судом ДНР. В свою очередь Данилов и Таран уже отданы под суд.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо судить на военном трибунале за поставки оружия Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в направлении Крыма
- Отдыхающих в Крыму детей вывезут домой по «зеленым коридорам»
- Генпрокуратура России потребовала изъять у экс-полицейского 130 миллионов рублей
- Внучка секретаря СНБО Данилова оправдалась за клип «Кайф» в Киеве
- Участников спецоперации предложили допускать к экзаменам на права без автошколы
- Гильдия актеров США разрешила независимым продюсерам продолжать работу
- Минюст признал нежелательной в России деятельность «Новой газеты Европа»
- Украинского морпеха будут судить за расстрел жителей Мариуполя
- Для россиян подготовили правила проезда по новым территориям
- В России подготовили проект об электронных водительских правах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru