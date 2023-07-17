Украинского морпеха будут судить за расстрел жителей Мариуполя

Отмечается, что военный приказал расстрелять восемь жителей Мариуполя. Его обвиняют в убийстве, покушении на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти, а также применении запрещенных методов и средств ведения войны.

Следствие полагает, что в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года Бенза отдавал своим подчиненным Тарану и Яну Данилову незаконные приказы, согласно которым они расстреляли жителей Мариуполя. В результате обстрела пятеро мужчин и две женщины погибли, одна женщина выжила.

Обвиняемый предстанет перед Верховным судом ДНР. В свою очередь Данилов и Таран уже отданы под суд.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо судить на военном трибунале за поставки оружия Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

