Украинский уклонист утонул во время попытки побега в Венгрию

Отмечается, что погибший проживал в Николаевской области. Еще один нарушитель границы был задержан. Мужчины были замечены бегущими в сторону государственной границы с резиновой лодкой, после чего пограничники стали их преследовать.

Один из беглецов был задержан при попытке скрыться в зарослях, второй прыгнул в Тису, где его унесло течением. Густые кустарники помешали спасти мужчину.

Ранее МВД Украины раскрыло в Одесской области схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу с Молдавией за $6000 с человека.

