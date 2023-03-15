Украинский уклонист утонул во время попытки побега в Венгрию
В Закарпатской области Украины при попытке сбежать в Венгрию в реке Тиса утонул уклонист. Об этом в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) сообщило западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что погибший проживал в Николаевской области. Еще один нарушитель границы был задержан. Мужчины были замечены бегущими в сторону государственной границы с резиновой лодкой, после чего пограничники стали их преследовать.
Один из беглецов был задержан при попытке скрыться в зарослях, второй прыгнул в Тису, где его унесло течением. Густые кустарники помешали спасти мужчину.
Ранее МВД Украины раскрыло в Одесской области схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу с Молдавией за $6000 с человека.
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