Украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы

Украинский суд признал врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

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По данным ведомства, речь идёт о статье об «участии в организации и проведении незаконных референдумов группой лиц по предварительному сговору», а также о действиях, направленных на «изменение границ территории или государственной границы Украины по предварительному сговору».

Сообщается, что украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ранее суд на Украине заочно осудил семерых депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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