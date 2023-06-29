Украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы
Украинский суд признал врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
По данным ведомства, речь идёт о статье об «участии в организации и проведении незаконных референдумов группой лиц по предварительному сговору», а также о действиях, направленных на «изменение границ территории или государственной границы Украины по предварительному сговору».
Сообщается, что украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
Ранее суд на Украине заочно осудил семерых депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru