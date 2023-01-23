Украинский посол попросил Австралию о дополнительной военной помощи
Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко попросил страну о поставках дополнительной военной помощи Киеву. В беседе с местной газетой Sydney Morning Herald он отметил, что в годовщину конфликта на Украине это было бы «символически мощно».
Мирошниченко указал, что Австралия уже оказала щедрую поддержку его стране, при этом дипломат выразил обеспокоенность тем, что в будущем помощь может сократиться.
Ранее в январе Мирошниченко написал министру обороны Австралии Ричарду Марлзу, что Украина нуждается в бронетранспортерах Bushmaster, танках, беспилотниках и боеприпасах. Также посол Украины ранее пригласил Австралию принять участие в «саммите мира», который планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что в конфликте на Украине следующие две-три недели станут решающими и ей необходимы танки прямо сейчас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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