Украинский посол попросил Австралию о дополнительной военной помощи

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко попросил страну о поставках дополнительной военной помощи Киеву. В беседе с местной газетой Sydney Morning Herald он отметил, что в годовщину конфликта на Украине это было бы «символически мощно».

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Мирошниченко указал, что Австралия уже оказала щедрую поддержку его стране, при этом дипломат выразил обеспокоенность тем, что в будущем помощь может сократиться.

Ранее в январе Мирошниченко написал министру обороны Австралии Ричарду Марлзу, что Украина нуждается в бронетранспортерах Bushmaster, танках, беспилотниках и боеприпасах. Также посол Украины ранее пригласил Австралию принять участие в «саммите мира», который планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что в конфликте на Украине следующие две-три недели станут решающими и ей необходимы танки прямо сейчас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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