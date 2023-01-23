Украинский посол попросил Австралию о дополнительной военной помощи

Мирошниченко указал, что Австралия уже оказала щедрую поддержку его стране, при этом дипломат выразил обеспокоенность тем, что в будущем помощь может сократиться.

Ранее в январе Мирошниченко написал министру обороны Австралии Ричарду Марлзу, что Украина нуждается в бронетранспортерах Bushmaster, танках, беспилотниках и боеприпасах. Также посол Украины ранее пригласил Австралию принять участие в «саммите мира», который планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что в конфликте на Украине следующие две-три недели станут решающими и ей необходимы танки прямо сейчас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



