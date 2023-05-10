Украинский беспилотник взорвался в Белгородской области
Дрон ВСУ взорвался в населенном пункте Ольховатка Новооскольского округа Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Чиновник отметил, что получили повреждения два жилых строения, почта, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. Гладков пообещал продолжить обход зданий и приступить к устранению повреждений с 10 мая.
Ранее сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой атаковали военный полигон в Воронежской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- Греческий генерал назвал преступлением перенос боев на Украине в города
- Украинский беспилотник взорвался в Белгородской области
- На чемпионате по дзюдо в Катаре болельщиков выгнали с трибун из-за георгиевских лент
- ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции поселка в Запорожье
- Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам
- СМИ: Два дрона с взрывчаткой атаковали военный полигон под Воронежем
- Один человек пострадал при взрыве на газоснабжающей станции в Узбекистане
- В Турции обвинили США в попытках вмешательства в президентские выборы
- Маск заявил, что не договаривался с Карлсоном о запуске шоу в Twitter
- Источник: Консенсуса по продлению зерновой сделки нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru