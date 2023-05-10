Украинский беспилотник взорвался в Белгородской области

Чиновник отметил, что получили повреждения два жилых строения, почта, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. Гладков пообещал продолжить обход зданий и приступить к устранению повреждений с 10 мая.

Ранее сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой атаковали военный полигон в Воронежской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

