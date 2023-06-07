Украинский беспилотник атаковал пожарную команду в Шебекино

Беспилотник ВСУ атаковал пожарную команду в ходе тушения возгорания в городе Шебекино (Белгородская область). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на одного из пожарных.

Гладков заявил, что над Белгородом вновь сработала система ПВО

По словам собеседника агентства, удалось обойтись без пострадавших от сбрасываемых снарядов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские беспилотники за минувшие сутки 26 раз сбросили взрывные устройства на Шебекинский городской округ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ВСУДроныШебекиноПожарные

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