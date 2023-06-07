Украинский беспилотник атаковал пожарную команду в Шебекино

По словам собеседника агентства, удалось обойтись без пострадавших от сбрасываемых снарядов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские беспилотники за минувшие сутки 26 раз сбросили взрывные устройства на Шебекинский городской округ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

