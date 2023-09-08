Украинский агент признался в сборе данных о входе в бухту Севастополя
Украинский агент, задержанный на территории Крыма, признался, что ему поручили сбор данных о центральном входе в бухту Севастополя, а также о точках ПВО и боновых заграждениях. Видео с допросом задержанного опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.
По словам задержанного, с ним связался пользователь с ником «Макс Полянов», представившийся сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, который через два дня предложил ему сотрудничество.
Агент добавил, что в его обязанности также входил сбор данных для ГУР о передвижении подводных лодок-носителей ракет «Калибр» и кораблей, оповещение о взлете судов с аэропорта «Бельбек» и фиксация носителей «Калибров» в местах базирования.
Задержанный отметил, что всю информацию отправлял через мессенджер Telegram.
Ранее суд в России вынес приговор двоим агентам украинской разведки по делу о шпионской деятельности и причастности к гибели российских военнослужащих в зоне спецоперации. Обвиняемым назначено по 15 лет колонии строго режима. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru