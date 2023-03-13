Украинские военные завершили обучение на танках «Леопард»

Обучение проходило на территории Германии. Программа подготовки была рассчитана на несколько недель интенсивных занятий, отметили журналисты.

По данным агентства, финальная стадия обучения завершилась в понедельник, 13 марта. Украинские военные отрабатывали атаку с применением «Леопардов».

Журналисты сообщили, что немецкие военные положительно оценили результаты обучения украинских военных.

Германия начинает наращивать темпы производства компонентов для «Леопардов». Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила исполнительный директор компании Renk AG Сюзанна Виганд, передает НСН.

