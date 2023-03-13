Украинские военные завершили обучение на танках «Леопард»
Военнослужащие ВСУ освоили управление танками Leopard 2. Об этом сообщило немецкое агентство dpa.
Обучение проходило на территории Германии. Программа подготовки была рассчитана на несколько недель интенсивных занятий, отметили журналисты.
По данным агентства, финальная стадия обучения завершилась в понедельник, 13 марта. Украинские военные отрабатывали атаку с применением «Леопардов».
Журналисты сообщили, что немецкие военные положительно оценили результаты обучения украинских военных.
Германия начинает наращивать темпы производства компонентов для «Леопардов». Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила исполнительный директор компании Renk AG Сюзанна Виганд, передает НСН.
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