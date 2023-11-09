Украинские военные получили по 22 года колонии за расстрел мирного жителя

Двоих украинских военных, застреливших мирного жителя в Мариуполе, Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Военнослужащего ВСУ посадили за расстрел гражданского автомобиля в Мариуполе

Следствие установило, что в марте 2022 года наводчик разведвзвода Николай Кондаков заметил жителя Мариуполя в садовом товариществе «Мичуринца» и доложил об этом своему начальнику Виталию Савченко, после чего получил приказ о ликвидации мирного жителя и исполнил его.

Кондакова и Савченко обвинили в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Ранее военнослужащего ВСУ Романа Бондаренко приговорили к 14 годам колонии строгого режима за выстрел по мирным жителям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДНРУкраинаСудВСУВоеннослужащие

Горячие новости

Все новости

партнеры