Украинские военные получили по 22 года колонии за расстрел мирного жителя
Двоих украинских военных, застреливших мирного жителя в Мариуполе, Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Следствие установило, что в марте 2022 года наводчик разведвзвода Николай Кондаков заметил жителя Мариуполя в садовом товариществе «Мичуринца» и доложил об этом своему начальнику Виталию Савченко, после чего получил приказ о ликвидации мирного жителя и исполнил его.
Кондакова и Савченко обвинили в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Ранее военнослужащего ВСУ Романа Бондаренко приговорили к 14 годам колонии строгого режима за выстрел по мирным жителям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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